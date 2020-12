Serie A: Roma-Torino 3-1

(via Roma fb)

ROMA - I giallorossi sconfiggono il Torino e agganciano la Juventus al terzo posto. Termina 3-1 il posticipo della 12ma giornata all'Olimpico, in un match segnato subito in negativo per i granata che restano in dieci al 14' per l'espulsione, per doppio giallo, di Singo. Toro in dieci e la Roma la sblocca con il solito Mkhitaryan al 27'; al 43' il raddoppio con Veretout su rigore.