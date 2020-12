(credits: Juventus Fb)

- Il derby della Mole si tinge ancora di bianconero. La Juventus vince in rimonta battendo per 2 a 1 il Torino e rilanciandosi nella parte alta della classifica. I granata sono partiti forte e hanno trovato la rete del vantaggio al 9’. Il difensore N'Koulou ha raccolto una palla vagante in area di rigore e ha battuto Szczesny facilmente.Nella ripresa un gol annullato a Cuadrado per fuorigioco di Bonucci ha spianato la strada alla rimonta degli uomini di Pirlo. Al 77’ McKennie ha messo in rete di testa da distanza ravvicinata sfruttando un cross preciso di Cuadrado. Bonucci ha ribaltato il risultato all'89' ancora con un colpo di testa, decisivo per i tre punti dei bianconeri.