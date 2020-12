Decifrato uno dei messaggi del serial killer Zodiac

SAN FRANCISCO - Accusato di almeno cinque omicidi durante la fine degli anni '60, l'assassino non è mai stato identificato e i suoi messaggi inviati ai giornali di San Francisco sono da anni oggetto di studio di molti appassionati. Tre persone sono riuscite a scoprire il messaggio nascosto nella lettera 340.A risolvere il codice tre dilettanti: il web-designer della Virginia David Oranchak, il matematico australiano Sam Blake e il belga Jarl Van Eycke, responsabile di magazzino e ingegnere informatico. La frase decrittata dice: "Spero che vi stiate divertendo molto a cercare di catturarmi. Non ho paura della camera a gas perché mi manderà in Paradiso molto, prima perché ora ho abbastanza schiavi pronti a lavorare per me”, dice la frase cifrata. Da essa non viene dunque luce sull'identità dell'assassino, che potrebbe essere già morto.