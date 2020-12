Babbo Natale belga positivo al Covid visita Rsa: 18 morti e 157 casi

Tre giorni dopo, si è ammalato e dal test è risultato positivo al Covid-19. Nelle settimane successive il contagio si è allargato a 121 dei 169 residenti della casa di riposo e a 36 dipendenti. Come precisa il Brussels Times, le autorità stanno ancora cercando di capire se la visita dell'uomo abbia scatenato tutte le infezioni.





BRUXELLES - Finisce nel dramma la visita di un Babbo Natale belga ad una casa di riposo per anziani. È di 18 morti e 157 contagiati il bilancio del focolaio di Covid. Lo riporta ilproprio nel giorno di Natale. Travestito da Santa Claus, l'uomo ha fatto visita gli anziani per portare gli auguri di Natale, trascorrendo del tempo con loro nelle aree comuni.Tuttavia, uno dei migliori virologi del Belgio ha espresso i suoi dubbi sul fatto che la visita del Babbo Natale possa aver causato così tante infezioni: «Anche per un super-diffusore, sono troppe le infezioni che si sono verificate contemporaneamente», ha detto, professore alla Katholieke Universiteit Leuven e al Rega Institute for Medical Research.