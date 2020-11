Tennis: Sinner vince a Sofia il primo titolo ATP nella sua carriera

(Ap)







In semifinale ha vinto 6-3 7-5 col francese Adrian Mannarino. Nell’altra semifinale Pospisil ha sconfitto 6-7 6-2 6-0 l’altro francese Richard Gasquet. Da lunedì 16 Novembre Sinner diventerà numero 37 al mondo nella classifica ATP.

Primo titolo ATP in carriera per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha ottenuto questo prestigioso traguardo vincendo il torneo di tennis maschile di Sofia in Bulgaria. Ha superato in finale, in tre set molto intensi dal punto di vista dell’agonismo, 6-4 3-6 7-6 il canadese Vasek Pospisil. Sinner, che ha 19 anni, è il più giovane tennista Italiano di sempre a vincere un torneo ATP.