Tennis, ATP Finals: trionfa il russo Daniil Medvedev

(credits: Atp Tour via Fb)







FRANCESCO LOIACONO - Il russo Daniil Medvedev ha vinto le ATP Finals di tennis maschile a Londra. Ha superato in finale in tre set, 4-6 7-6 6-4 l’austriaco Dominic Thiem. Per il russo primo successo nella sua carriera di tennista nelle ATP Finals di fine anno. Medvedev è il sesto vincitore diverso delle ATP Finals negli ultimi 6 anni. Un tennista russo non vinceva le ATP Finals a Londra da 11 anni. L’ultimo fu Nikolaj Davydenko nel 2009. Thiem poco efficace nel servizio.

Medevdev molto bravo con gli ace. Seconda sconfitta consecutiva nella finale delle ATP Finals per Thiem dopo quella del 2019 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Medvedev ha vinto tutte le partite delle ATP Finals 2020. Ha guadagnato 1500 punti e ha vinto un Milione e Mezzo di Euro. Per Medvedev nono titolo vinto in carriera. Nell’albo d’oro delle ATP Finals al primo posto lo svizzero Roger Federer con 6 vittorie, al secondo posto il serbo Novak Djokovic, il ceco Ivan Lendl e l’americano Pete Sampras con 5 vittorie. Dal 2021 al 2025 le ATP Finals si giocheranno a Torino.