Tennis: Andreas Seppi positivo al Covid-19

FRANCESCO LOIACONO - Il tennista altoatesino Andreas Seppi è risultato positivo al Covid 19. Ha febbre, tosse mal di testa e perdita del gusto. E’ in quarantena a casa, a Boulder in Colorado negli Stati Uniti d’America dove vive con la famiglia. Sarà seguito dai medici ogni giorno fino alla completa guarigione. Seppi che ha 36 anni non potrà più giocare a tennis nel 2020.





L’ultimo incontro da lui disputato è stato a fine Ottobre, quando è stato eliminato nel secondo turno del torneo di Nur Sultan in Kazakistan dall’americano Mackenzie Mc Donald. Per Seppi il 2020 non è stato positivo per numerosi infortuni. E’ numero 105 nella classifica mondiale ATP.