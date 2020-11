(credits: Juventus via Fb)







A 42’ è arrivata la rete della sicurezza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un colpo di testa di Demiral si è trasformato in un assist per Ronaldo, abile a liberarsi sul secondo palo e deviare in rete. Il successo permette agli uomini di Pirlo di portarsi ad un punto dal Milan primo in classifica, in attesa del match tra i rossoneri e il Napoli.

Ci ha pensato ancora una volta Cristiano Ronaldo a trascinare la Juventus alla vittoria grazie alla doppietta che ha permesso ai bianconeri di battere 2 a 0 il Cagliari. Il portoghese ha sbloccato il risultato al 38’ accentrandosi e lasciando partire un destro preciso che ha battuto l’estremo difensore avversario.