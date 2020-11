Salgono i casi in Germania

BERLINO — In aumento i casi in Germania: i contagi sono saliti di 22.964 positivi, raggiungendo così il totale di 902.528. E’ quanto mostrano i dati del Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo tedesco di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, soon 254 le vittime delle ultime 24 ore.