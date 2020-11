(Getty via Juventus Fc)



La vittoria della Juventus a Cesena contro lo Spezia porta la firma di Cristiano Ronaldo, al rientro dopo aver superato la positività al Covid. Nella prima frazione gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 14’ con Morata che ha messo in rete facilmente, servito da Mckennie. Lo Spezia ha pareggiato al 32’ con un tiro che ha trovato una deviazione, spiazzando Buffon.Nella ripresa, con l’ingresso in campo di Ronaldo, la Juventus ha dilagato per 4 a 1. Proprio il portoghese ha siglato la rete del sorpasso al 59’, dopo aver driblato l’estremo difensore avversario. Il terzo gol è arrivato al 67’ con un tiro di Rabiot, servito da un lancio di Chiesa. Ancora Ronaldo ha arrotondato il risultato al 76’ su calcio di rigore, concesso per un fallo ingenuo di Bartolomei su Chiesa.