Napoli piange il Pibe de Oro: Stadio San Paolo in suo onore

Napoli piange il suo 'Dios' Diego Armando Maradona e lancia varie iniziative per ricordarlo. Per questo motivo, il sindaco della città partenopea ha proclamato il lutto cittadino, con lo stadio San Paolo illuminato econ il presidente De Laurentiis che vorrebbe che fosse trasmessa l'immagine del Pibe de Oro nel match contro il Rejca di Europa League.Per rendere eterno il legame tra Napoli e Maradona, De Magistris ha lanciato l'iniziativa di dedicare l'attuale stadio a Diego Armando Maradona. Lo ha comunicato su fanpage l'assessore Alessadra Clemente, assessore comunale alla Toponomastica: "Su indirizzo e volontà del sindaco Luigi De Magistris convocheremo commissione toponomastica nelle prossime ore per istruire l'iter per questo tributo di immortalità alle immortali emozioni che il campione ha dato con il suo talento sportivo al suo popolo".Per fare ciò, la città di Napoli spera di avere una deroga dal Ministero dell'Interno in quanto l'attuale normativa, nazionale, prevede la possibilità di intitolare un impianto solo dopo che siano trascorsi 10 anni dalla morte di un personaggio.