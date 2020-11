Covid, il bollettino: oggi 28.352 nuovi casi e 827 morti. -64 in terapia intensiva

ROMA - Oggi 28.352 contagiati, 827 morti e 35.463 guariti in Italia. Sono stati effettuati 222.803 tamponi, con un tasso di positività del 12,7% (+0,3%). Ottime notizie sul fronte ricoveri: sono -64 quelli in terapia intensiva e -354 quelli negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 35.463. L'Rt nazionale scende a 1.08. Fontana: "Lombardia passa in zona arancione". Dall'inizio della pandemia sono 53.667 i decessi totali. Attualmente sono 33.684 le persone ricoverate nei reparti Covid-19 e 3.782 quelle in terapia intensiva.