Covid, domani la nuova stretta del Governo

(credits: Governo.it)

ROMA — Cresce l'attesa per la giornata di domani sera in cui vedrà la luce un nuovo Dpcm con una ulteriore stretta delle misure: dovrebbero essere chiuse le città dove l’indice Rt è più alto; dalla terza media sarà istituita la distanza dalla terza media, ci sarà una stretta spostamenti tra Regioni e l’organizzazione di hotel covid per chi non ha spazio per isolarsi e rischia di contagiare i familiari. Sono già in corso le riunioni dei tecnici e dei dei ministri Boccia e Speranza con le Regioni e di nuovo della maggioranza.