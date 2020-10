ROMA - Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al Covid-19. Il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa, da dove prosegue regolarmente il suo lavoro. Qualche giorno fa aveva annunciato di essere positiva al virus la moglie Nunzia De Girolamo, ex deputato di Forza Italia.