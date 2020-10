L'ultima trovata delle compagnie aeree per fronteggiare la crisi? I voli 'verso il nulla'

ROMA - Si paga una cifra, ci si accomoda in aereo distanziati e si prende il volo. Destinazione? Nessuna. I voli panoramici con partenza e rientro nello stesso scalo sono infatti l'ultima trovate delle compagnie aeree in crisi. Il costo ambientale, però, non è stato ancora calcolato.