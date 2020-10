L'Asl ferma il Napoli: rischio sconfitta a tavolino

Giallo Juventus-Napoli. L'ASL di Napoli ha fermato gli azzurri verso Torino a causa di tre positivi riscontrati nei partenopei: Elmes, Zielinski e un membro dello staff. Adesso gli uomini di Gattuso rischierebbero di perdere a tavolino 3-0, in quanto secondo il protocollo Figc ci sarebbe il numero di giocatori adatto alla disputa del match. Ad aumentare le polemiche ci sarebbe anche il comunicato delle Juventus che ha dichiarato di voler scendere in campo così come previsto dal calendario della Lega Serie A.