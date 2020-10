Grave incidente in un cantiere in Baviera: muoiono diversi operai





Aperta inchiesta sull'esatto corso degli eventi. Secondo quanto è emerso sino ad ora, in un cantiere edile è crollato il soffitto di cemento e sepolto sotto diversi operai edili. Molti di loro sono rimasti feriti. Due persone sono state portate in ospedale gravemente ferite dopo l'incidente.Un terzo uomo è rimasto leggermente ferito. Al momento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sul luogo dell’incidente c'è un gran numero di soccorritori, polizia e vigili del fuoco.

MONACO DI BAVIERA - Quattro lavoratori sono morti quando un'impalcatura è crollata durante il lavoro di posa del calcestruzzo in un nuovo edificio in Denklingen, mentre un altro lavoratore è rimasto ferito e portato in ospedale. Una squadra di intervento di crisi è ora sul posto anche per prendersi cura di testimoni e parenti. L'indagine sullo svolgimento dell'incidente è stata condotta dalla polizia criminale di Fürstenfeldbruck. Nel frattempo, la polizia ha confermato che quattro operai edili sono rimasti uccisi nell'incidente. Un altro dipendente è rimasto ferito, secondo il supervisore del turno.