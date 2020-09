Viaggiare a settembre, a ciascuno la sua vacanza

Viaggi estivi definitivamente archiviati? Assolutamente no. C'è chi non vede l'ora di organizzare le proprie vacanze a Settembre ed è in cerca dello spunto giusto per organizzare qualcosa di speciale e partire.

Quest'anno come non mai il trend delle ferie a fine estate è in crescita, complici una serie di motivi che hanno portato tantissimi italiani a preferire proprio il mese di Settembre per staccare un po' la spina.

Buttato alle spalle l'afoso caldo agostano, Settembre regala ai vacanzieri un clima meno caldo ma ancora perfetto per chi ama il mare, la natura, i tour organizzati nelle città d'arte. Spiagge e città meno affollate, meno code, meno assembramenti: la situazione perfetta per godersi a pieno lo spirito vacanziero e la meta prescelta. Sotto controllo anche il traffico e più possibilità di trovare degli alloggi per ogni tasca.

Settembre mese magico, quindi, perfetto per vivere un'esperienza unica. Come organizzarla? Partendo dalla scelta della meta perfetta. Con i viaggi organizzati Tramundi, ad esempio, ce ne sono per tutti i gusti.

E se la meta è importante lo è anche la tipologia di vacanza che si vuole scegliere. Tanti i tour organizzati, uno per ogni tipo di esigenza.

Chi vuole sentirsi un vero local, immergendosi completamente nella quotidianità della meta prescelta, può scegliere un tour Originals, che permette di vivere un'esperienza genuina e creata su misura.

I viaggi Open, invece, permettono di avere una partenza sempre confermata, nessun vincolo di età e delle esperienze organizzate assieme alle più importanti realtà turistiche. Una vacanza unica alla scoperta dei must visit delle località prescelte, ma anche molto altro ancora.

Gli amanti delle esperienze esclusive, invece, dovrebbero preferire i viaggi Private. Questa formula è molto esclusiva e perfetta per chi vuole selezionare con cura i propri compagni di viaggio e avere tutta la libertà possibile. Si può scegliere quando partire e quando rientrare, con chi viaggiare, quali attività svolgere. Un'esperienza tailor made che renderà la vacanza indimenticabile.

Avere la possibilità di selezionare la tipologia di tour più indicata per le proprie esigenze è quasi più importante della scelta della meta giusta. Solo in questo modo, infatti, ci si potrà trovare a proprio agio, assieme ad altri viaggiatori che hanno scelto di vivere la stessa esperienza nel medesimo modo.

Rilassarsi, divertirsi, fare sport, escursioni o tour enogastronomici: ognuno può preferire qualcosa di diverso, ma quello che conta è avere sempre la possibilità di fare ciò che si desidera e, perché no, anche di unire più attività o esperienze.