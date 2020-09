Trump, dura accusa del Nyt: "Non ha pagato le tasse per 10 anni"

NEW YORK - Dura accusa del quotidiano statunitense al capo di stato Usa Donald Trump. Il New York Times avrebbe avuto accesso alle dichiarazioni fiscali del Tycoon da cui è emerso che per 10 degli ultimi 15 anni non avrebbe pagato regolarmente le tasse. Pronta la replica di Trump: "Fake news".