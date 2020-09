Tennis, Us Open: lancia pallina contro giudice, squalificato Djokovic

- Clamoroso agli Usa Open di tennis maschile. Il serbo Novak Djokovic numero uno del mondo nella classifica ATP è stato squalificato per aver scagliato con violenza una pallina contro i teloni, che ha colpito in testa una giudice di linea che è caduta a terra. E’ successo nel primo set sul 5-4 per Djokovic nel match degli ottavi di finale che il serbo stava giocando contro lo spagnolo Carreno Busta. Djokovic aveva perso il turno di battuta.Il serbo si è giustificato dicendo che il gesto era involontario ma la squalifica è stata inevitabile. Gli Open Usa perdono il giocatore favorito per vincere il torneo. Carreno Busta si è qualificato a tavolino per i quarti di finale. Per Djokovic è stata la prima sconfitta sia pure a tavolino del 2020. La giudice è caduta a terra, ha avuto problemi di respirazione è stata soccorsa e si è ripresa. Epilogo incredibile per Djokovic agli Open Usa conclusi per lui in modo inaspettato.