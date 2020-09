Serie A: esordio vincente per la Juve di Pirlo





Nella ripresa i padroni di casa hanno consolidato il risultato con Bonucci e Ronaldo. Al 78’ il difensore ha messo la palla in rete dopo un'azione confusa nell’area avversaria. L’attaccante portoghese ha chiuso il match, all'88', con un diagonale rasoterra che si è insaccato nell’angolino.

- La nuova Juventus, targata Andrea Pirlo, ha iniziato la stagione con una vittoria per 3 a 0 sulla Sampdoria. I bianconeri si sono mostrati solidi e quasi sempre in controllo del gioco. È stato il nuovo acquisto Kulusevski a sbloccare il risultato al 13', con un preciso tiro a giro rasoterra, imprendibile per l’estremo difensore blucerchiato.