Pescatore 65enne salvato dopo 6 giorni dal naufragio

Lui è finito sotto all'imbarcazione, ma è riuscito a liberarsi e a prendere una cassa di legno per conservare il pesce che gli ha permesso di restare a galla e poi la corrente lo ha spinto al largo dell’Oceano, dove è stato individuato, mentre erano in corso le ricerche. Lo hanno trovato alcuni pescatori che stavano pescando nelle acque di Senipah. Domenica mattina (27/09/2020), Hamade, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato rimandato a casa nel suo villaggio, assistito dalla Marina Balikpapan.

JAKARTA - E' rimasto in acqua per sei giorni, prima di essere trovato e recuperato su di una cassa di legno. Ora il video della barca che salva un vecchio pescatore che era alla deriva in alto mare è diventato virale. Nella clip, si vede il vecchio pescatore salvato che è in cattive condizioni. Si chiama Homade, 65 anni, e risiede a Hilir Muara Kota Baru, nel Kalimantan meridionale, in Indonesia. Ha riferito che l'incidente è avvenuto sei giorni prima: le reti si sono impigliate e la barca si è ribaltata.