- Sorteggio Uefa non dei migliori quello andato in scena a Nyon per i playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. I rossoneri, che non sono testa di serie, sfideranno ai playoff in caso di successo contro il Bodo-Glimt la vincente tra il Besiktas-Rio Ave. L'incontro, che avverrà in terra straniera, è previsto per il 1° ottobre.