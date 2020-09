Elezioni, Zingaretti: "ora fase nuova, rilanciare agenda governo"

(credits: Nicola Zingaretti Fb)



ROMA - "Crediamo che vada aperta una fase nuova e all'insegna del fare e della concretezza". Così il segretario del Pdin una conferenza stampa al Nazareno, parlando della maggioranza e del governo. Sottolinea la necessità del "rilancio di una nuova agenda di governo".

"Come ha detto molto bene Orlando poniamo dei temi di carattere politico e di contenuto. Non abbiamo mai posto altro. Starà poi al presidente del Consiglio nella sua totale libertà valutare sia il merito dei contenuti che la squadra. Non è il Pd che pone questo tema", ha aggiunto Zingaretti in una conferenza stampa al Nazareno, rispondendo a una domanda sul rimpasto.

"Va aperto un grande cantiere - ha poi spiegato -, con un patto per le riforme. Sul superamento del bicameralismo paritario, abbiamo pronto un testo di legge che depositeremo a breve alla Camere. Il secondo punto è la legge elettorale e ci auguriamo e facciamo appello alle forze di maggioranza per andare avanti. E' già incardinata la modifica dei regolamenti parlamentari".

"Il Pd torna primo partito dove si vota e il pilastro attorno al quale costruire grandi alleanze competitive. Se si sommano le percentuali delle forze che costituiscono l'attuale maggioranza" il totale arriva al "48,7% mentre il centrodestra è al 46,5%. Questo conferma che le forze che sostengono il governo Conte se fossero state unite in tutte le regioni - e non è un conto solo matematico - sarebbero state la maggioranza degli elettori. Ci ha penalizzato la divisione e la moltiplicazione delle candidature".