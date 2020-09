Elezioni: centrosinistra rafforzato dal voto

ROMA - Si rafforza il centrosinistra dopo il voto delle regionali. InZaia vola verso il bis con il 75,9% dei consensi, mai un governatore era stato tanto votato dall'istituzione delle Regioni. Secondo mandato anche per De Luca incon il 64,9%, Toti incon il 54,9% e Emiliano inche batte Fitto 43% contro 38%.Ina trionfare è Giani per il centrosinistra con il 48%. "Adesso governa per il bene dei toscani" , scrive Susanna Ceccardi in un sms inviato al suo rivale. Levanno al centrodestra: ad Acquaroli il 49,6% dei voti. "Trionfo Marche! - scrive sui social Giorgia Meloni - Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d'Italia un'altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra. Da nord a sud Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni al voto".Netto successo dei Sì alsul taglio dei parlamentari. A più di 50mila sezioni scrutinate i favorevoli sfiorano il 70%. L'affluenza definitiva al voto per il referendum costituzionale è stata del 53,84