Elezioni: affluenza alle 23 si avvicina al 40%. Conte: "Buon voto a tutti"

ROMA - Quando sono arrivati i dati di circa 6.000 comuni su 7.900 l'affluenza provvisoria alle 23 per il referendum costituzionale si avvicina al 40%. Analoga la percentuale per le Regionali nelle quattro regioni per le quali il Viminale comunica i dati: Campania, Liguria, Puglia e Veneto (circa 1.200 comuni su 1.604 totali). Mentre per le amministrative l'affluenza e' attorno al 50% (365 comuni su 606)."Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C'è sempre l'auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini. Io ho votato in scienza e coscienza", ha detto il presidente del Consigliodopo aver votato in un seggio al centro di Roma verso l'ora di pranzo. E' giunto da solo a piedi al seggio. Ha salutato i cronisti che lo attendevano all'entrata ed è entrato nella scuola. Al seggio ha salutato il presidente, gli scrutatori e la piccola folla di fotografi che lo attendevano. Quindi, è andato via sempre a piedi.