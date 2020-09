Debutto da incubo in Mls per Gonzalo Higuain

PHILADELPHIA - Match da dimenticare per Gonzalo Higuain, in campo per la prima volta a Philadelphia con la maglia del Miami. L'ex attaccante del Milan e della Juventus ha incassato un 3-0, sbagliando un rigore e rischiando il rosso per una rissa sfiorata a causa degli sfottò degli avversari.