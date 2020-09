ROMA - Secondo gli ultimi dati de ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si è registrato un incremento di 1.640 casi, una cifra superiore rispetto a quella di ieri, 22 settembre, di 1.391. In aumento anche i morti (+20), ieri (14). Le persone attualmente positive in Italia sono 46.114. I tamponi sono stati 103.696 (16.393 in meno rispetto a ieri che erano stati 87.303).