ROMA - Sono in leggero aumento i nuovi casi di Covid in Italia: 1.392 oggi, contro i 1.350 di ieri, ma con molti più tamponi: 87.303, quasi 32mila più di ieri. Superata così quota 300mila contagi dall'inizio dell'epidemia: i casi totali sono 300.897. Meno decessi oggi, 14 contro i 17 di ieri, per un totale di 35.738. Netto aumento dei guariti, 967 (ieri erano 352), 219.670 in tutto. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.