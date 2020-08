ROMA - Dei piccoli lingotti d'oro sono stati creati dal comune di Marino, in provincia di Roma. Questi furono creati in occasione delle Notti magiche di Italia '90 per gli azzurri, a cui non furono mai consegnati per l'indisponibilità di Azeglio Vicini, allora ct. La scoperta è stata fatta nella banca cittadina in cui sono stati conservati per 30 anni in una valigetta. Adesso si apre il dibattito sul loro utilizzo, con chi vorrebbe che fossero destinati per migliorare i servizi della cittadinanza come parchi e scuole e chi vorrebbe addirittura restituirli ai nazionali dell'epoca.