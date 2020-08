"Conte chiarisca subito in Parlamento"

(credits: Giuseppe Conte Fb)

ROMA - "L' emergenza Covid nella sua gestione assume un volto inquietante. Dai verbali pubblicati sull' Eco di Bergamo si ricava che il CTS sin dal 3 Marzo aveva proposto la zona rossa per Alzano e zone limitrofe. Tuttavia Conte non ha seguito quel suggerimento attendendo. Sta di fatto che il Premier ha dichiarato ai Magistrati e poi al Paese di aver seguito il parere del CTS cosa che non è accaduta, dunque una versione falsa. Non sta a me valutare se questa condotta costituisce un reato , tuttavia il fatto è politicamente grave. Conte lo chiarisca subito in Parlamento e l' opposizione esiga la sua comparizione quanto prima anche posticipando le vacanze e si istituisca una Commissione di indagine. Le vittime, le loro famiglie e gli italiani, meritano rispetto e con le istituzioni non si scherza": lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana