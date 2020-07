Tutelare i professionisti, nasce una collaborazione tra VRPI: La vera rivolta delle P.IVA e Stop Europa

In questa settimana, è stato suggellato il rapporto di collaborazione tra "VRPI Vera Rivolta Partite Iva", che ha come Leader Nazionale la Dottoressa Vera Narducci, consulente aziendale tributarista e il gruppo Facebook Stop Europa fondato dall'Avv. Michele Farina; I due gruppi hanno fondato la nuova pagina Facebook di Emergenza Italiani, dedicata e aperta a tutti i professionisti d'Italia che vogliono mettere a disposizione di tutti gli italiani in serie difficoltà in questo momento la loro professionalità.Nasce dunque un gruppo di lavoro che si spera, possa evolversi e maturare nel tempo, promuovendo una costante e sempre maggiore collaborazione tra i propri membri, mirando parallelamente sia allo sviluppo dei singoli, che del gruppo stesso.La realizzazione concreta di questa collaborazione, è frutto della stima reciproca e di un continuo confronto tra le due realtà, per giungere ad un comune pensiero. Una mission condivisa, che permetterà di realizzare al meglio obiettivi e strategie necessarie per supportare Partite Iva, professionisti e liberi cittadini, travolti dalla crisi figlia della pandemia che ha colpito il Mondo intero.Allo scopo, da lunedì partiranno una serie di dirette FB informative su come fare impresa e sopravvivere a queste insidie governative.