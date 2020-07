Reggio Calabria, blitz contro cosche: 12 arresti

REGGIO CALABRIA - Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Dia di Reggio Calabria, finalizzata all'esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare (11 in carcere e 1 agli arresti domiciliari) emesse nei confronti di elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle cosche della 'ndrangheta Serraino e Libri operanti nella città di Reggio Calabria.Le accuse per gli arrestati vanno dall'associazione mafiosa e, a vario titolo, all'estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, incendio, aggravati dalla circostanza del metodo e dell'agevolazione mafiosa.