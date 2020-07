Coronavirus: contagi di nuovo in aumento, vittime in calo

ROMA - Tornano a salire i contagi nel nostro paese: nelle ultime 24 ore sono 282 i nuovi casi. In calo il numero dei morti, che si attestano a 9. Resta alta l'attenzione nei confronti dei diversi focolai che continuano ad accendersi in Italia. I casi totali salgono a 245.032. Gli attualmente positivi sono 12.322 (+74), i guariti 197.628 (+197) mentre i tamponi effettuati sono stati 49.318, in aumento rispetto a ieri.