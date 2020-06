Serie A: Ronaldo e Dybala stendono il Bologna

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, la Juventus ha ripreso la marcia in campionato vincendo per 2 a 0 al Dall'Ara contro il Bologna. A firmare il vantaggio per i bianconeri è stato il solito Cristiano Ronaldo, al ventunesimo gol in serie A. A causa di un contatto in area tra Rabiot e Dijks, dopo aver controllato la Var, l’arbitro ha concesso un rigore agli uomini di Sarri, trasformato con freddezza da Ronaldo al 23’.Il raddoppio porta la firma di Dybala. Il giocatore argentino al 36’ ha battuto l’estremo difensore avversario, servito di tacco da Bernardeschi. Al 90’ Danilo si è fatto espellere per somma di ammonizioni ma la Juventus ha mantenuto il risultato, conquistando i primi tre punti dopo lo stop forzato per il Coronavirus.