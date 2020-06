Sei regioni per Italia Viva

(credits: Matteo Renzi Fb)

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha annunciato che il suo partito scenderà in campo in Puglia, Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Marche, per le prossime regionali previste per il prossimo settembre. Renzi, durante la presentazione del libro 'La mossa del cavallo', ha prefissato gli obiettivi di Iv: correre da soli in Puglia, in contrapposizione dell'attuale governatore Emiliano, con Ivan Scalfarotto che dovrebbe essere il loro candidato alla Presidenza, mentre in Toscana, sua roccaforte, l'obiettivo dei renziani è essere decisivi per la vittoria di Giani, in coalizione col centrosinistra, ed ottenere un risultato più importante rispetto al M5S.