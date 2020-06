Scontri tra militari cinesi ed indiani

E' scontro militare tra i soldati cinesi ed indiani, durante il quale sono rimasti uccisi un ufficiale ed due militari indiani. Gli scontri sono avvenuti sulla riva settentrionale del lago Pangong nel Ladakh. A creare tensione il territorio che non ha un vero e proprio confine tra i due Paesi, ma una linea di controllo effettivo nei pressi del confine nel Ladakh, dove gli eserciti dei due Stati confinanti avrebbero iniziate le schermaglie, che sono sfociate in un'escalation di tensione che gli alti ufficiali di entrambi gli schieramenti stanno cercando di 'raffreddare' per far tornare la situazione alla normalità.