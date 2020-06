Lega Pro: sei squadre rinunciano ai play off

Sei squadre hanno rinunciato a partecipare ai play off di Lega Pro per la promozione in Serie B. Sono l’Arezzo, il Modena il Piacenza, il Pontedera la Pro Patria, e la Vibonese, le quali non sono in grado di sostenere i costi previsti per l’applicazione del protocollo sanitario. Parteciperanno regolarmente, il Siena e il Catania nonostante i problemi societari che hanno portato al loro deferimento alla Commissione Disciplinare, per non aver pagato alcuni stipendi ai calciatori.Parteciperanno tra le altre squadre, anche le due finaliste della Coppa Italia di Lega Pro, la Juventus Under 23, e la Ternana, che si sfideranno in gara unica a Cesena allo Stadio “Manuzzi” il 27 Giugno. La squadra che vincerà questo trofeo, sarà ammessa direttamente ai quarti di finale dei play off. Il calendario completo con gli accoppiamenti di tutti i turni dei play off, dovrebbe essere stabilito forse il 29 o il 30 Giugno.Le sei squadre che hanno rinunciato ai play off perderanno 3-0 a tavolino le loro partite, ma non subiranno una penalizzazione in classifica. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.