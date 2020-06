Il PSG acquista Icardi in modo definitivo dall'Inter

Mauro Icardi si è trasferito in modo definitivo dall’Inter al PSG, dove ha giocato in prestito in questa stagione, nella Serie A della Francia, che è stata annullata per il Covid 19. La società di Parigi verserà all’Inter 50 milioni di Euro, più 8 milioni di bonus. L’accordo tra il PSG e la società nerazzurra, è stato trovato a metà strada, poiché il riscatto era di 70 milioni di Euro.L’Inter avrà anche una plusvalenza notevole, ed un bonus di 15 milioni di Euro, se il PSG venderà in uno dei prossimi anni Icardi in Italia. L’attaccante argentino ha firmato con la squadra francese fino al 30 Giugno 2024, e guadagnerà 10 milioni di Euro a stagione. L’opzione del PSG per riscattare icardi dall’Inter, scadeva ieri. La trattativa tra la società francese e quella italiana, si è conclusa in modo positivo per il PSG e l’Inter, dopo qualche settimana di incontri in video conferenza, tra il direttore sportivo dei francesi Leonardo, e l’amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta.