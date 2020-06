Floyd: l'accusa per l'agente è di omicidio volontario

MINNEAPOLIS - Colpo di scena nel caso Floyd. L'attorney general diriqualifica le accuse per la morte del giovane afroamericano, accusando l'agentenon più di omicidio colposo ma di omicidio volontario non premeditato, che rischia ora sino ad un massimo di 40 anni di carcere, secondo il capo di imputazione depositato in tribunale.Anche per gli altri tre agenti coinvolti, accusati di complicità in omicidio di secondo grado, ossia omicidio volontario non premeditato, è stato ordinato l'arresto. A riportarlo i principali media Usa.: cosi' la famiglia diha commentato gli sviluppi dell'inchiesta sui quattro agenti.