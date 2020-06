Due Airbus A320 si scontrano all'aeroporto di San Pietroburgo, paura tra i passeggeri

SAN PIETROBURGO - Prima la paura, perché non è mai piacevole sentire l'urto fra l'ala dell'aereo in rullaggio su cui ti trovi e la coda di un altro velivolo, poi l'interminabile attesa di un nuovo volo per raggiungere finalmente la destinazione. L'incidente è avvenuto all'aeroporto di San Pietroburgo, in Russia il 14 giugno tra un S7bus Airbus A320neo (registrato VP-BWC) che stava rullando sulla pista 10R e un Ural Airlines Airbus A320 (registerd VP-BDL).L'urto è avvenuto fra l'ala sinistra e la coda poco sopra l'impennaggio orizzontale di destra (equilibratore). Il rumore sordo dell'impatto fra i metalli non verrà mai dimenticato dai passeggeri. L'Airbus S7 A320neo era in in rullaggio quando ha tagliato la coda dell'altro velivolo. Sono state subito attivate le procedure di sicurezza con entrambi i voli che sono stati cancellati. E' evidente, commenta Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ci sono troppi incidenti.