Zaia: "Pronto a far ripartire tutto prima del 18 maggio"

ROMA - Annuncio del governatore del Veneto, che si è detto "pronto a far ripartire tutto anche prima del 18 maggio". E lo ha ribadito nella videoconferenza con gli altri presidenti delle Regioni, presente il ministro Boccia. "Porto avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto. E' difficile pensare che l'apertura che abbiamo oggi, che è pressochè totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto al riavvio di quello che è rimasto chiuso. Pensare che il capro espiatorio di questa partita sia la parrucchiera, gli estetisti o i negozi, decisamente no. Altri colleghi la pensano come me"."Zaia premier? Facciamo che lo decidono gli italiani... Gli italiani potranno tornare a votare prima o poi a meno che non si creda che questo governo che litiga tutti i giorni debba andare avanti. Quando si vota noi torniamo con una squadra compatta in cui Zaia è una pedina. Se poi i giornali stranieri dicono che il nuovo leader dell'Italia è uomo della Lega per me è solo motivo di orgoglio". Lo ha detto il leader della Legaa L'Aria che tira su L7.