Ue: "nostre decisioni vincolanti su tutte le Corti nazionali"

BRUXELLES - Storica decisione della Corte Ue. "Riaffermiamo il primato della legge europea e il fatto che le decisioni della Corte europea sono vincolanti su tutte le Corti nazionali. La Commissione rispetta l'indipendenza della Bce, e studieremo la sentenza in dettaglio": a dichiararlo un portavoce della Commissione Ue commentando la sentenza della Corte tedesca sugli acquisiti dei bond della Bce.La Corte costituzionale tedesca, infatti, aveva in parte accolto i ricorsi contro l'acquisto di titoli di Stato da parte della Bce avvenuti a partire dal 2015.Stando alla Corte tedesca, i programmi di acquisti di bond contrastano le competenze della stessa Bce. Per la prima volta nella storia della repubblica tedesca, l'organo principale della giustizia del paese afferma che le misure prese da un organo europeo "non sono coperte dalle competenze europee" e per questo "non potrebbero avere validità in Germania". La Corte chiede alla Bce di giustificare il suo agire. "Il governo tedesco e il Bundestag, sulla base della loro responsabilità di integrazione - aggiunge - sono tenuti ad attivarsi nei confronti del PSPP".Rallentano le Borse europee.