Spagna: la Liga riprenderà l'11 giugno

In Spagna, la Liga, il Campionato di Serie A, riprende l’11 Giugno col derby di Siviglia tra il Siviglia e il Betis, dopo lo stop per il Covid 19. Lo ha deciso il Consiglio Superiore dello Sport Spagnolo. La Liga terminerà il 19 Luglio. Ci saranno tre orari per le partite. Si giocherà alle 17,30, 19,30 e 22. Le ultime due giornate si disputeranno in contemporanea. Le partite si svolgeranno a porte chiuse, senza spettatori, per evitare il sovraffollamento, e i possibili contagi del Coronavirus.Soddisfatto il Presidente della Liga Javier Tebas. Sarà osservato in modo rigido il protocollo sanitario. Il Real Madrid e il Barcellona, sono le due squadre in corsa per vincere lo scudetto, nelle undici giornate che rimangono per finire la Liga. Nella prossima stagione, la Liga inizierà il 12 Settembre. Da decidere se ci saranno o no i ritiri precampionato prima del 12 Settembre, oppure se le squadre avranno dei periodi di vacanza, per riprendere poi gli allenamenti in sede, evitando di effettuare la preparazione nei ritiri.