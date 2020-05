La Serie A riprende il 20 Giugno

- Campionati di Serie A, B e C riprendono. Lo ha deciso il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo il positivo incontro di oggi con il presidente Figc Gabriele Gravina, Mauro Balata presidente Lega B, Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, e i rappresentanti dell’Associazione Calciatori, degli Allenatori e degli Arbitri. Spadafora riferirà al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che darà l’ok definitivo. La Serie A riprenderà il 20 Giugno. Da decidere la data di ripartenza dei Campionati di B e C.Spadafora e Gravina dovranno presto risolvere il problema dei contratti dei calciatori in scadenza il 30 Giugno, che dovrebbero essere prorogati fino al 30 Agosto, la situazione dei diritti tv, e della quarantena. In questo caso da decidere se sarà di sette o quattordici giorni, e se in caso di positività sarà messo in quarantena solo il singolo calciatore positivo, o tutta la squadra. Soddisfatto il Presidente della Figc Gravina, presto si deciderà il calendario delle partite, e delle diverse giornate da giocare in Serie A. Il 13 Giugno saranno recuperate le semifinali di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, e Napoli-Inter.