NEW DELHI - New Delhi mette a segno un triste record di nuovi casi di coronavirus. Nel paese nelle ultime 24 ore ben 4.987 persone sono state trovate positive. A riportarlo la Cnn. Secondo il ministero della Salute indiano, ammontano a 90.927 le persone contagiate comprese 2.872 vittime. In soli due giorni il paese ha visto un aumento dei casi da 80.000 a 90.000.