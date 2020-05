- Paura per Zlatan Ibrahimovic, che durante la partitella di fine allenamento ha sentito dolore al polpaccio dopo lo scatto. Si attende il responso delle analisi, ma si teme possa trattarsi di un problema al gemello, che lo terrebbe lontano dai campi per un mese e mezzo circa, o peggio un problema del tendine d'Achille, che vorrebbe dire emergenza per l'attacco del Milan.