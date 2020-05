E' scontro nella maggioranza: decreto maggio in stand by

ROMA - Resta alta la tensione tra gli alleati di Governo, nonostante l'invito del premierper un incontro a Palazzo Chigi nel tentativo di saldare la maggioranza. Il partito di Renzi, infatti, nell'accogliere l'invito rilancia la sfida ponendo ile laverso il quale già sulla prescrizione aveva minacciato la sfiducia, e rilanciando sulle misure del decreto di maggio irritando così gli alleati. L'attacco a Bonafede non è stato affatto gradito ai pentastellati."Oggi il passo avantiè che si segna un punto politico: Conte ha capito che sulle dimissioni Teresa Bellanova fa sul serio. E ha realizzato di aver bisogno di Italia viva, perché i nostri 17 senatori sono determinanti per la maggioranza al Senato. Solo qualche giorno fa ci bollava come partito del 2%, ma se sarà 2% si vedrà quando voteremo mentre ora i 17 senatori Iv sono realtà e di 'responsabili' che ci rimpiazzino non se ne vedono all'orizzonte. Ora Conte dice di voler ascoltare: vedremo se alle parole seguiranno i fatti". Renzi ha intanto convocato un'assemblea di deputati e senatori di Iv sabato mattina alle 9, via Zoom."E' chiaro che l'unico obiettivo dei renziani è logorare Conte, ma non si rendono conto che il Paese non capisce chi ora gioca allo sfascio",Ma anche ilprocede per strappi, tra minacce di dimissioni e tentativi di mediazione. La contesa è su tutto, dalla regolarizzazione dei migranti al campionato di calcio, dal reddito di emergenza alle misure per le imprese. E così rischia di slittare ancora la maxi manovra da 55 miliardi per dare sostegno all'economia.