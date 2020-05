Dl Rilancio, "Sciolti tutti i nodi, nessun problema di coperture"

(credits: Giuseppe Conte Fb)





ROMA - "Tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la predisposizione del testo finale del Decreto Rilancio che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al pre-consiglio. In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, si precisa che non c'è alcun problema di coperture riguardo al decreto stesso". Lo precisano fonti delL'atteso decreto, che sta per essere approvato dal Consiglio dei ministri, prevede, più di quanto non sia stato stanziato negli ultimi 3 anni dalle manovre economiche. Circa. Ad annunciarlo il ministro della Salutealla trasmissione di Martedi in onda su La7., ma questi dati si riferiscono ancora al lockdown e solo dal prossimo fine settimana a partire da giovedì avremo i dati relativi ai giorni della riapertura: le scelte che faremo in questo fine settimana saranno dettate dall'evidenza scientifica", ha aggiunto Speranza.Non si sarebbe ancora discusso dei temi delle coperture dellae delle norme sullaIn particolare l'ipotesi prevedrebbe "un consistente programma di dismissioni immobiliari" fino al 2021.