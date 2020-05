Covid-19: positivi tre calciatori della Fiorentina e quattro della Sampdoria

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A tre calciatori della Fiorentina, il cui nome non è stato comunicato per la tutela della privacy, sono risultati positivi al Covid 19. Lo ha comunicato la società toscana. Sono asintomatici, stanno bene, si trovano in quarantena a casa dove rimarranno per quattordici giorni. Positivi anche tre componenti dello staff tecnico, cioè tre collaboratori dell’allenatore Pasquale Iachini, anche in questo caso non si sapranno mai i nomi per la riservatezza.





Nei prossimi giorni i medici della Fiorentina effettueranno altri tamponi agli altri calciatori della squadra prima di decidere la data degli allenamenti individuali sul campo. In seguito inizieranno gli allenamenti di gruppo in un centro sportivo. Anche in questo caso da definire la data, forse il 18 Maggio, ma dipenderà dalle indicazioni del Governo e dagli sviluppi del Covid 19. Sempre in Serie A quattro calciatori della Sampdoria sono risultati positivi al Covid 19. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Ma di questi quattro giocatori, uno era già stato trovato positivo tra Marzo e Aprile, non è stato rivelato il nome per la riservatezza. Sono asintomatici, stanno bene. Saranno messi in quarantena.